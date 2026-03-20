Frontera Energy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Frontera Energy äußerte sich am 18.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 13,20 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Frontera Energy -0,500 CAD je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,18 Prozent auf 332,5 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 406,4 Millionen CAD gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 20,040 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,400 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 8,54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,40 Milliarden CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,53 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at