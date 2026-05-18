Frontera Energy stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Frontera Energy äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Frontera Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,30 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,500 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 95,60 Prozent auf 17,4 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 394,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at