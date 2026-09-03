Frontier Biotechnologies A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Frontier Biotechnologies A lud am 31.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Frontier Biotechnologies A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,21 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,140 CNY je Aktie gewesen.

Frontier Biotechnologies A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,2 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 46,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at