Eagle Materials Aktie
WKN: A0BLQZ / ISIN: US26969P1084
|
09.03.2026 18:31:46
Frontier Capital Cuts Eagle Materials Stake by $88 Million Amid Housing Market Struggles
On February 17, 2026, Frontier Capital Management reported selling 398,334 shares of Eagle Materials (NYSE:EXP), an estimated $87.91 million trade based on quarterly average pricing.According to a February 17, 2026, SEC filing, Frontier Capital Management sold 398,334 shares of Eagle Materials (NYSE:EXP) during the fourth quarter. The estimated value of this trade, based on the quarterly average price, was $87.91 million. The fund ended the quarter with 545,349 shares in the company, and the holding's value decreased by $107.20 million, reflecting both trading and stock price changes.Eagle Materials is a U.S. supplier of construction materials, leveraging an integrated production and distribution network to serve diverse building and infrastructure needs. The company controls key raw material sources such as limestone and gypsum, and serves commercial, residential, and public construction markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Eagle Materials IncShs
|
28.01.26
|Ausblick: Eagle Materials stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Eagle Materials IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Eagle Materials IncShs
|168,00
|-0,59%
