Frontier Communications Parent vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Frontier Communications Parent hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Frontier Communications Parent -0,330 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 1,55 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Frontier Communications Parent 1,49 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at