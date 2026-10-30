Frontier Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Frontier Group hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,45 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,36 Milliarden USD – ein Plus von 52,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Frontier Group 886,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at