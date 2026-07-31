Frontier Group präsentierte Quartalsergebnisse

Frontier Group hat am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,39 USD gegenüber -0,310 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Frontier Group im vergangenen Quartal 1,28 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Frontier Group 929,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at