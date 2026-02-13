Frontier Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Frontier Group lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,23 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,230 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,50 Prozent auf 997,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,00 Milliarden USD gelegen.

Frontier Group vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,600 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,370 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,72 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

