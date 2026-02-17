Frontier Informatics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Frontier Informatics hat am 14.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,22 INR gegenüber 0,280 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 924,9 Millionen INR – ein Plus von 88,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Frontier Informatics 490,5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at