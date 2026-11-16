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16.11.2026 06:31:29
Frontier Informatics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Frontier Informatics lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Frontier Informatics im vergangenen Quartal 897,0 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Frontier Informatics 944,1 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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