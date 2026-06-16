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16.06.2026 06:31:29
FRONTIER INTERNATIONAL: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
FRONTIER INTERNATIONAL präsentierte am 15.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 28,20 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 32,56 JPY erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FRONTIER INTERNATIONAL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,01 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 139,80 JPY gegenüber 98,44 JPY je Aktie im Vorjahr.
FRONTIER INTERNATIONAL hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 29,95 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 47,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 20,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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