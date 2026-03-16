FRONTIER INTERNATIONAL gewährte Anlegern Blick in die Bücher

FRONTIER INTERNATIONAL lud am 13.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 45,53 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 29,05 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat FRONTIER INTERNATIONAL im vergangenen Quartal 8,46 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 65,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FRONTIER INTERNATIONAL 5,13 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at