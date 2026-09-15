FRONTIER INTERNATIONAL: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

FRONTIER INTERNATIONAL ließ sich am 14.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat FRONTIER INTERNATIONAL die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 37,26 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16,14 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FRONTIER INTERNATIONAL in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,41 Milliarden JPY im Vergleich zu 5,69 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at