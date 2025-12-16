FRONTIER INTERNATIONAL stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FRONTIER INTERNATIONAL präsentierte in der am 15.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 99,86 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 63,56 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 86,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,78 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 4,70 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at