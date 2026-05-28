Frontier Leasing Finance gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Frontier Leasing Finance hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Frontier Leasing Finance vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,8 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,1 Millionen INR umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,030 INR gegenüber 0,180 INR im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 6,47 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,42 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at