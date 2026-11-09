09.11.2026 06:31:29

Frontier Leasing Finance gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Frontier Leasing Finance veröffentlichte am 07.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,030 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,4 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,7 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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