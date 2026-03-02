Frontier Lithium vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Frontier Lithium hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Frontier Lithium hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

