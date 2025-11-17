Frontier Management legte Quartalsergebnis vor

Frontier Management präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 12,66 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -10,440 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3,01 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 37,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at