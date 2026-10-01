Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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01.10.2026 15:04:22

Frontier Model at $2 Per Million Tokens: Google Unveils Gemini 4 Argon to Challenge OpenAI and Meta

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Aktien in diesem Artikel

Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 9 655,00 1,36% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 303,00 0,75% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 300,05 0,76% Alphabet C (ex Google)
Meta Platforms (ex Facebook) 648,90 0,54% Meta Platforms (ex Facebook)

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