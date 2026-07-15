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15.07.2026 06:31:29
Frontier: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Frontier hat am 14.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,70 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 21,58 JPY erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 431,2 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 10,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Frontier 483,9 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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