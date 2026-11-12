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12.11.2026 06:31:28
Frontier Springs: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Frontier Springs stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 18,05 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 13,21 INR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 997,3 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 827,4 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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