Frontier Springs stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Frontier Springs stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10,17 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 13,37 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 784,6 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 753,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at