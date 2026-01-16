Frontier stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Frontier hat sich am 15.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 17,79 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 14,72 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 425,6 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 530,6 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 118,00 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 19,64 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,69 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,63 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at