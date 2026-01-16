|
16.01.2026 06:31:29
Frontier stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Frontier hat sich am 15.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 17,79 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 14,72 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 425,6 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 530,6 Millionen JPY umgesetzt worden waren.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 118,00 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 19,64 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 1,69 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,63 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.