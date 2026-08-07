Frontken hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Frontken hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,03 MYR gegenüber 0,020 MYR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 186,9 Millionen MYR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 156,4 Millionen MYR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at