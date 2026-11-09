Frontken hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Frontken lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 MYR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,030 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 181,0 Millionen MYR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 161,9 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at