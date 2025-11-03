Frontken stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Frontken stellte am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,020 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 161,9 Millionen MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Frontken einen Umsatz von 144,3 Millionen MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.at