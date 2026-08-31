Frontline stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Frontline lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,96 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Frontline ein EPS von 0,350 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 943,3 Millionen USD – ein Plus von 96,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Frontline 480,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at