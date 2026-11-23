Frontline hat am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,180 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 921,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 112,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Frontline einen Umsatz von 432,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at