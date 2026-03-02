Frontline veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Frontline lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Frontline 624,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 46,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 425,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,70 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Frontline 1,97 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,68 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 2,04 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,80 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 1,24 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at