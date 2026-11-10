FrontView REIT Aktie
WKN DE: A40QY6 / ISIN: US35922N1000
|
10.11.2026 22:00:03
FrontView REIT: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, FrontView REIT (NYSE:FVR) maintained its full-year guidance for adjusted funds from operations (AFFO), a metric measuring recurring cash flow available to shareholders, of $1.32 to $1.34 per share. Long-term investors care because the company operates with below-market rents, offering built-in valuation upside when leases expire.
Three things management said stand out.
When net lease tenants leave, landlords often face long vacancies and lower replacement rents. FrontView avoids this drag by acquiring properties with below-market rents in high-traffic corridors, which attracts new tenants willing to pay higher rates upon expiration.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FrontView REIT Inc Registered Shs
|
05.08.26
|Ausblick: FrontView REIT präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: FrontView REIT präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu FrontView REIT Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|FrontView REIT Inc Registered Shs
|19,70
|1,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Mittwochshandel freundlich -- DAX bleibt in Schlagdistanz zu Rekordhoch -- Mehrheitlich Gewinne in Asien - Hang Seng verliert gegen den Trend
Der heimische Aktienmarkt erlebt einen freundlichen Handelstag. Der deutsche Aktienmarkt kann ebenfalls Gewinne einfahren. In Fernost waren am Mittwoch mehrheitlich Gewinne zu sehen.