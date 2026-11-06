FrontView REIT stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

FrontView REIT ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat FrontView REIT die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,08 USD gegenüber 0,190 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat FrontView REIT 18,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at