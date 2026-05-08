FrontView REIT veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

FrontView REIT hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte FrontView REIT einen Umsatz von 16,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at