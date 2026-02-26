FrontView REIT: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

FrontView REIT präsentierte in der am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,19 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,880 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,51 Prozent auf 16,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

FrontView REIT vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,190 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,290 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 67,11 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 59,92 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at