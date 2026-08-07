FRP präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FRP hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat FRP mit einem Umsatz von insgesamt 11,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,12 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at