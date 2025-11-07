FRP: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

FRP hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FRP in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,8 Millionen USD im Vergleich zu 10,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at