FRP: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

FRP hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,02 USD. Im letzten Jahr hatte FRP einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 10,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,170 USD beziffert, während im Vorjahr 0,340 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahr hat FRP im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 42,85 Millionen USD. Im Vorjahr waren 41,77 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at