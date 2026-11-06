FRP stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

FRP hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

FRP hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 10,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at