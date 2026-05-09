Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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09.05.2026 16:53:56
Früher billiges Schweinefutter: Abnehmspritze löst einen Run auf Proteinprodukte aus
Abnehmspritzen verändern den Lebensmittelmarkt: Weil Nutzer von GLP-1-Medikamenten verstärkt zu Proteinprodukten greifen, explodiert die Nachfrage nach Whey. Die Preise steigen rasant – und die Industrie kämpft mit Engpässen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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