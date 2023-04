Früherer US-Präsident Trump in New York zum Gericht aufgebrochen

WASHINGTON/NEW YORK (dpa-AFX) - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist in New York zur Anklageverlesung in Richtung Gericht aufgebrochen. Der Republikaner verließ am Dienstagmittag (Ortszeit) den Trump-Tower in Manhattan, wie auf TV-Bildern zu sehen war. Ein Konvoi aus schwarzen Fahrzeugen machte sich auf den Weg in den Süden Manhattans. Dort ist das Gerichtsgebäude, in dem Trump sich einfinden muss. Der Republikaner muss sich als erster Ex-Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten in einem Strafverfahren verantworten.

Vergangene Woche hatte die New Yorker Staatsanwaltschaft die Anklage gegen Trump bekanntgebeben. Für den Termin vor Gericht dürfte der einst mächtigste Mann der Welt kurzzeitig in Gewahrsam genommen werden, damit zum Beispiel Fingerabdrücke genommen werden können. Das alles sollte hinter verschlossenen Türen passieren. Dann folgt die Verlesung der Anklage. Hintergrund des Falls ist eine Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor Trumps Wahl zum Präsidenten 2016, die möglicherweise falsch abgerechnet wurde./nau/DP/he