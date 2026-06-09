Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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09.06.2026 17:40:00
Frust bei E-Auto-Fahrern: Schnittstelle für Drittanbieter weg - VW arbeitet dran
Volkswagen hat eine API geändert, wodurch Nutzer über Drittanbieter-Apps wie EVCC nicht mehr an ihre Daten kamen. Wir haben nachgefragt, was da los ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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