FRUTA FRUTA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FRUTA FRUTA lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,68 JPY. Im Vorjahresquartal waren 1,67 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat FRUTA FRUTA 524,1 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 50,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,07 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at