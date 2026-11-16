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16.11.2026 06:31:29
FRUTA FRUTA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
FRUTA FRUTA hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,65 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei FRUTA FRUTA ein EPS von 0,850 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 47,79 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 516,7 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 989,6 Millionen JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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