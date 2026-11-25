(RTTNews) - FS Bancorp, Inc. (FSBW), the holding company for 1st Security Bank of Washington, on Tuesday announced that its Board of Directors authorized a share repurchase program of up to $15 million.

The program will run for 12 months through November 24, 2027.

The previously announced August 24, 2026 repurchase plan has approximately $5,000 remaining for authorized repurchases.

On Tuesday, FS Bancorp closed trading 1.43% higher at $41.26 on the Nasdaq.