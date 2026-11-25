FS Bancorp Aktie
WKN DE: A1J1CU / ISIN: US30263Y1047
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25.11.2026 06:39:18
FS Bancorp Authorizes $15 Mln Share Repurchase Program
(RTTNews) - FS Bancorp, Inc. (FSBW), the holding company for 1st Security Bank of Washington, on Tuesday announced that its Board of Directors authorized a share repurchase program of up to $15 million.
The program will run for 12 months through November 24, 2027.
The previously announced August 24, 2026 repurchase plan has approximately $5,000 remaining for authorized repurchases.
On Tuesday, FS Bancorp closed trading 1.43% higher at $41.26 on the Nasdaq.
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