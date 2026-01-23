FS Bancorp gewährte Anlegern Blick in die Bücher

FS Bancorp lud am 21.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

FS Bancorp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,920 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 57,1 Millionen USD gegenüber 52,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,29 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 4,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 219,47 Millionen USD gegenüber 206,41 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at