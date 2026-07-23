FS Bancorp gewährte Anlegern Blick in die Bücher

FS Bancorp hat am 21.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte FS Bancorp 0,990 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FS Bancorp im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 55,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 53,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at