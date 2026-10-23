FS Bancorp stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FS Bancorp hat am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,63 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FS Bancorp 1,18 USD je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent auf 59,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 56,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at