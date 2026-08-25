FS Bancorp Aktie
WKN DE: A1J1CU / ISIN: US30263Y1047
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25.08.2026 07:26:05
FS Bancorp To Repurchase Up To $5 Mln Shares
(RTTNews) - FS Bancorp, Inc. (FSBW), the holding company for 1st Security Bank of Washington, Monday announced that it has authorized a share repurchase program of up to $5 million of its outstanding common stock over a 12-month period until August 24, 2027.
The repurchase program will commence no sooner than the second trading day after the public announcement of this buyback program.
On Monday, shares closed at $42.94, up 1.11% on the Nasdaq.
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