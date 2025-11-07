FS KKR Capital: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

FS KKR Capital hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,76 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FS KKR Capital noch ein Gewinn pro Aktie von 0,570 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,80 Prozent auf 320,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 399,0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at