FS Investment Aktie
WKN DE: A112L2 / ISIN: US3026351078
|
05.11.2026 12:27:26
FS KKR Capital Corp Profit Retreats In Q3
(RTTNews) - FS KKR Capital Corp (FSK) revealed earnings for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings came in at $71 million, or $0.26 per share. This compares with $214 million, or $0.76 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 21.2% to $294 million from $373 million last year.
FS KKR Capital Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $71 Mln. vs. $214 Mln. last year. -EPS: $0.26 vs. $0.76 last year. -Revenue: $294 Mln vs. $373 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FS Investment Corp
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu FS Investment Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.