FS Investment Aktie
WKN DE: A112L2 / ISIN: US3026351078
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06.08.2026 12:46:09
FS KKR Capital Corp Q2 Loss Narrows
(RTTNews) - FS KKR Capital Corp (FSK) announced Loss for second quarter of -$34 million
The company's bottom line totaled -$34 million, or -$0.13 per share. This compares with -$209 million, or -$0.75 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 27.1% to $290 million from $398 million last year.
FS KKR Capital Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$34 Mln. vs. -$209 Mln. last year. -EPS: -$0.13 vs. -$0.75 last year. -Revenue: $290 Mln vs. $398 Mln last year.
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